La Direction technique nationale (DTN) de la FAF avait récemment annoncé la reprise des cours de formation pour l'obtention de la licence CAF A, après avoir reçu le feu vert du département développement de la Confédération africaine de football (CAF).

Dans une déclaration à l'APS, Chafik a affirmé que "la première session de formation a commencé samedi dans de bonnes conditions et se poursuivra jusqu'à mercredi, avec 25 candidats, dont Youcef Laadj (ancien entraîneur du RC Kouba) et Karim Zaoui (ancien entraîneur du NA Husseïn-Dey), afin d’obtenir la licence CAF A".

"Ce stage de formation s'étalera sur 300 heures, réparties sur cinq sessions qui se dérouleront en stages bloqués (théorie et pratique).

Un test final est prévu lors du 5e et dernier stage", a-t-il ajouté.

Ce stage de formation est encadré par Ameur Chafik en tant que conférencier accrédité par la Confédération africaine, avec l'aide de Boualem Laroum, Ahmed Benaouda, Fouad Chiha et Nasreddine Sadi, instructeurs CAF.

"Un inspecteur de l'instance continentale effectuera une visite inopinée lors d'une des sessions, afin de vérifier si les mesures du cahier des charges sont respectées sur le terrain.

A la lumière du rapport qu'il préparera, l'Algérie est en mesure d'entrer en tant que membre de la Convention CAF-Coaching, qui prévoit la certification des formateurs au niveau de la Confédération africaine", a expliqué le technicien algérien.

Le directeur technique national a également fait savoir qu'"après cette étape, la FAF se verra accorder l'autorisation permanente d'organiser des stages de formation conformément au programme annuel fourni par la DTN.

Des sessions de formation seront organisées en fonction des besoins et du statut des formateurs algériens". A travers ces décisions, la CAF veut "atteindre la qualité, l'objectivité, la crédibilité et la reconnaissance par d'autres fédérations continentales". Ameur Chafik a également révélé que "la CAF a jusqu'à présent choisi trois pays pour relancer les cours de formation pour les entraîneurs, à savoir l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, après trois ans et demi d'arrêt".