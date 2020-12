Le gouvernement a décidé l'octroi d'aides financières aux citoyens dans les frais engagées pour les examens de scanner et autres tests PCR et antigéniques pour diagnostiquer les contaminations à la Covid-19, a indiqué un communiqué des services du premier ministre ayant sanctionné un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Après avoir entendu les différents exposés et des débats qui les ont suivis, Monsieur le Premier ministre à rappeler les orientations de Monsieur le Président de la République quant à la nécessité d’apporter tout le soutien et l’assistance aux citoyens notamment en ces moments difficiles caractérisés par la crise sanitaire liée au coronavirus et qui a fortement impacté toute la population, en particulier les plus démunis d’entre elle.