Pas moins de 251 zones d’ombre de la wilaya de Souk Ahras viennent de bénéficier de projets nécessitant une enveloppe financière de 16 milliards de dinars, apprend-on samedi auprès des services de la wilaya. Selon la même source, ces projets portent essentiellement sur le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz naturel, d’eau potable, l’ouverture de piste, revêtement des routes, réalisation de salles de soins, de structures éducatives, de terrains de proximité en plus de logements ruraux. Cette enveloppe permettra de financer 507 projets, dont 157 ont déjà été réceptionnés dans divers secteurs, selon les mêmes services qui précisent que ces projets concernent 90.000 habitants sur une population globale de 542.716 âmes. Selon la même source, l’objectif de ces projets est d’améliorer les conditions de vie de ces populations en favorisant les activités notamment agricoles notamment à travers les communes de Ouled Driss, Ain Zana, Mechroha, Khedara et Ouled Moumene. Selon des responsables de la Direction des ressources en eau, 380 millions DA ont été affectés pour l’exécution de 60 projets à travers plusieurs communes, notamment le forage de puits, la construction de châteaux d’eau et la réalisation de réseaux d’alimentation en eau potable.