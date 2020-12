Le Groupe de travail politique (PWG) du Comité international de suivi sur la Libye (IFCL) a tenu une réunion lors de laquelle les parties prenantes libyennes ont été exhortées à soutenir les résultats du dialogue politique soutenu par l'ONU.

La réunion a eu lieu jeudi pour "passer en revue les progrès accomplis jusqu'à présent en ce qui concerne le volet politique libyen et examiner comment les participants au processus de Berlin peuvent soutenir davantage ces efforts", a déclaré samedi la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) dans un communiqué.

Lors de la dernière réunion du Forum de dialogue politique libyen (LPDF), les coprésidents du PWG (Algérie, Allemagne, Ligue des Etats arabes et MANUL) ont encouragé tous les participants au LPDF à "convenir rapidement, sous les auspices de la MANUL, des modalités susceptibles de permettre la mise en place du Conseil de Présidence restructuré et du nouveau gouvernement d'unité nationale", ajoute le communiqué.

Selon le communiqué, les coprésidents ont également appelé toutes les parties prenantes li byennes à garantir l'intégrité du processus du LPDF, à faire preuve de modération dans leurs déclarations publiques et à s'abstenir de tout discours de haine et de rhétorique.

Au total, 75 Libyens représentant l'éventail social et politique de la société libyenne ont participé au LPDF parrainé par l'ONU, qui s'est tenu du 7 au 15 novembre à Tunis, la capitale tunisienne, pour discuter d'une feuille de route politique pour parvenir à une paix durable en Libye déchirée par la guerre civile.

Les factions libyennes ont signé un accord de cessez-le-feu permanent le 23 octobre à Genève.