Plus question de contrarier les gauchers de nos jours. S’ils choisissent librement leur "bon" côté, on peut les aider à s’adapter à un monde pensé pour les droitiers. Les conseils de Magali Dussourd, orthophoniste.

Les gauchers n'ont pas de mal à apprendre à écrire

Les enfants gauchers manient aussi bien le crayon que les droitiers et développent sans mal leur motricité fine (les plus petits mouvements). Mais ils vont devoir mettre au point une stratégie qui leur est propre pour commencer à écrire. Ce qui est difficile pour eux : tracer des lettres de la gauche vers la droite, car ils cachent automatiquement ce qu’ils viennent de rédiger avec leur poignet. Et, pour peu qu’ils tiennent leur feuille en l’inclinant vers la gauche pour imiter les copains, ils ne voient plus ce qu’ils font. Ils peinent également à mémoriser les lettres à tracer, à bien les calibrer, à écrire droit…

"Heureusement, les enseignants sont maintenant formés pour faciliter les apprentissages des gauchers dès la maternelle, rassure Magali Dussourd, orthophoniste. Ils savent aider l’enfant à bien positionner sa feuille. Par exemple, quand il s’agit de recopier des lettres, le modèle est à situer en bout de ligne à droite pour qu’il reste toujours visible lorsque le gaucher écrit… L’école peut mettre à leur disposition du matériel adapté (les ciseaux, notamment). Enfin, les parents peuvent acheter des stylos dont l’encre sèche très vite pour éviter que la main n’étale l’encre sur la page. C’est par ces petites astuces que l’on met les enfants en confiance", insiste notre spécialiste.

Lire quand on est gaucher ce n'est pas plus difficile

"Les gauchers n’éprouvent pas plus de difficultés que les droitiers dans le domaine de la lecture", explique Magali Dussourd. Si l’enfant peine un peu à enchaîner les mots, puis les phrases, c’est peut-être qu’il se perd dans la ligne, faute de suivre avec le bon doigt. S’il prend naturellement le gauche, il cache la partie qu’il vient de lire et, rapidement, il ne sait plus où il en est dans le paragraphe. "Il peut aussi avoir l’impression de vite se fatiguer en lisant, preuve qu’il a encore du mal à mobiliser son œil directeur pour guider sa lecture", prévient l’expert. Dans ce cas, les parents peuvent demander conseil à un orthoptiste. Ils peuvent également trouver sur Internet des "cartes flèches" à positionner sous la ligne et qui permettent de mieux guider l’enfant dans le sens de la lecture. Enfin, s’il est vrai que l’on compte un peu plus de gauchers parmi les enfants dyslexiques, les cas restent rares. Ils ne relèvent pas d’un problème de latéralisation et supposent une stratégie adaptée.

Les gauchers seraient plus créatifs

"Les gauchers mobilisent spontanément l’aire droite du cerveau, celle de l’humour, de la reconnaissance visuelle (la gauche étant celle du langage)", souligne l’orthophoniste. On a donc pu dire qu’ils étaient plus intuitifs que les droitiers, plus rapides en sport (notamment parce qu’ils surprennent leurs adversaires droitiers), et même plus doués de manière générale, puisqu’ils sont contraints d’exploiter aussi la partie gauche de leur cerveau. Les droitiers étant moins poussés socialement à s’appuyer sur leurs deux hémisphères, ils seraient moins avantagés. Vrai ? Difficile de tenir une savante comptabilité entre les génies gauchers et droitiers. Mais rappeler simplement qu’il existe des sportifs ou des artistes gauchers de renom permet de proposer des modèles valorisants.

Et s'il est ambidextre ?

Ni gaucher ni droitier, il se sert avec autant d’aisance de sa main droite que de la gauche. Bien plus nombreux que les purs gauchers, les ambidextres représentent 30 % des enfants scolarisés (et un Français sur dix). Ces enfants mettent souvent davantage de temps à acquérir de l’aisance dans leurs mouvements et dans les apprentissages scolaires.

Car ils doivent sans cesse faire un choix entre le côté droit et le côté gauche, ce qui inhibe leurs réflexes et les rend plus lents. Jusqu’à 6 ans, ce n’est pas un problème. Après, la consultation d’un psychomotricien peut valoir le coup, pour aider le petit à déterminer son côté de prédilection et à développer des réflexes.