Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a mis en garde ses concitoyens contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, dont la deuxième vague frappe le pays de plein fouet, affirmant qu'il n'y aura pas de grandes levées de restrictions sanitaires cet hiver.

"Il ne faut pas s'attendre à ce que l’assouplissement des règles de restrictions soit trop rapide. On a encore de longs mois qui nous attendent", a indiqué Justin Trudeau lors d’une interview accordée, samedi, à l’émission "Les faits d’abord", diffusée par le média public "Radio Canada". Appelant à la prudence, le Premier ministre a souligné que "la Covid-19 fait aussi des ravages chez des gens en santé", tout en indiquant qu’il ne faudra pas espérer de grandes levées des mesures sanitaires cet hiver.

"Rappelons que les prérogatives dans le domaine de santé au Canada relèvent des attributions provinciales et l’intervention, directe ou implicite des autorités fédérales d’Ottawa, provoquent souvent des polémiques dans le pays", a-t-il dit. Evoquan la vaccination, Trudeau a relevé que "les doses attendues de vaccins seront adm inistrées en priorité aux populations vulnérables", précisant, à ce propos, que "la vaccination de l’ensemble de la population prendra nécessairement du temps".

Le Canada a commandé, jusqu’à présent, 358 millions de doses de vaccins de plusieurs laboratoires pharmaceutiques mondiaux, notamment, Pfizer, Moderna, Novavax, AstraZenec et Medicago. S’agissant de la réouverture des frontières du Canada avec les Etats-Unis, Justin Trudeau a estimé que cette mesure "ne semble pas non plus envisageable", dès lors que "la situation est grave aux Etats-Unis et devra certainement l’être un bon bout de temps encore".

Longues de près de neuf mille kilomètres, les frontières canado-américaines sont fermées depuis le 21 mars dernier, en raison de la propagation de la pandémie.

Cette mesure est renouvelée mensuellement, de commun accord, par les autorités des deux pays de l’Amérique du nord.

Au soir du samedi 5 décembre, le Canada déplore 12.589 décès liés à la Covid-19, sur un total de 408.918 contaminations, avec des guérisons au nombre de 324.882.