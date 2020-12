Le Portugal va assouplir pendant la fête religieuse de Noël les restrictions décidées pour freiner la propagation du coronavirus (Covid-19) afin de permettre aux gens de rendre visite à leurs proches mais les mesures seront à nouveau renforcées quelques jours plus tard en vue des fêtes du Nouvel An, a annoncé samedi le gouvernement.

Le Premier ministre Antonio Costa a déclaré aux journalistes qu’aucune interdiction de voyager à l’intérieur du pays ne serait imposée entre le 23 et le 26 décembre, mais que les déplacements entre régions seraient à nouveau proscrits le soir du Nouvel An.

Aucune fête de rue ne sera autorisée le 31 décembre, les rassemblements en plein air seront limités à un maximum de six personnes et tout le monde devra avoir regagné son domicile à deux heures du matin, a également déclaré Antonio Costa.