Les différentes brigades de police relevant de la Sûreté d'Alger ont mené plusieurs opérations ayant permis de mettre un terme aux activités de plusieurs associations de malfaiteurs spécialisées dans le trafic de drogues à Chéraga et aux Anassers, ont indiqué les services de la sûreté nationale samedi dans un communiqué.

La Brigade de police judiciaire (BMPJ) relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga a réussi à mettre la main sur une association de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de psychotropes au niveau de la cité Amara, en utilisant le parking d'une salle de jeux pour enfants afin de faciliter l'opération. Suite à une enquête diligentée par les éléments de la BMPJ, les suspects ont été arrêtés en flagrant délit à l'intérieur d'un véhicule touristique en possession d'un sac poubelle contenant 15 plaquettes de 150 comprimés de psychotrope et ont saisi un montant de 192.800 Da issus du trafic.

Dans le même cadre, les services de la 3e sûreté urbaine des Anassers relevant de la sûreté de la circonscription administrative d'Hussein Dey ont réussi à mettre un te rme à l'activité illégale de deux individus suspectés d'être en possession de psychotropes aux fins de stockage et de commercialisation, relève le communiqué.

Agissant sur une information selon laquelle une personne aurait été suspectée de commercialisation de drogues et de psychotropes, cachés dans son domicile, les investigations des services policiers ont mené une perquisition à la cité des Anassers, avant d'arrêter le mis en cause en compagnie de son ami qui a pris la fuite et avalé des stupéfiants.

Après perquisition du domicile du deuxième suspect, les éléments de la Police ont saisi 16 comprimés psychotropes et un montant de 1400 Da.

Les services de la même brigade ont, par ailleurs, mis un terme à l'activité illégale de deux individus suspectés de vol de câbles électriques de cuivre à Garidi (Kouba).

Informée d'un vol de câbles par deux individus à bord d'un taxi en direction de la gare d'Ain Naadja, la BMPJ a suivi les suspects et les a arrêtés en possession de deux sacs plastiques contenant une quantité considérable de câbles de cuivre, précise la même source.

Dans le cadre de la lutte anticriminelle, la BMPJ relevant de la sûreté de Chéraga a démantelé une association criminelle s'adonnant au délit de vol.

Suite à une plainte déposée par une dame victime de vol à l'intérieur de son domicile, les éléments de la Police ont diligenté une enquête qui a révélé l'implication de la sœur d'un des voleurs, en amitié avec la fille de la requérante.

Les deux voleurs ont monté un plan et profité de la sortie de la victime et sa fille mineure de la maison, pour effectuer l'opération, a conclu le communiqué.