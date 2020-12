Ce corps repose sur trois piliers fondamentaux : la relance d’une première plateforme nationale numérique dédiée aux jeunes volontaires, la création de la « Charte des jeunes volontaires » et l’institution d’une Commission ministérielle chargée d’organiser et de coordonner l’action de volontariat.

Cette plateforme nationale numérique permet aux jeunes de participer à l’action de volontariat au double plan local et national, à travers l’adhésion via l’application «Yadi » (main).

Lancée par un club scientifique universitaire « Micro club » composé d’étudiants de l’Université de Baz Ezzouar d’Alger, la plateforme qui a pour missions, de faciliter l’adhésion à l’action de volontariat, permet au volontaire d’obtenir une carte tenant lieu de « passeport » propre à lui/elle et fournit des statistiques précises sur l’action de volontariat. La charte dédiée aux jeunes volontaires qui a été fondée, a pour but, d’encadrer l’action de volontariat, fixer les règles et déterminer les droits et devoirs des volontaires pendant l’accomplissement de leur action caritative, tout en les protégeant. Pour ce qui est de la commission ministérielle qui aura la charge d’organiser et de coordonner l’action de volontariat, elle sera un trait d’union entre et les organisations, d’une part, et les associations de volontariat d’autre part et aura comme but, l’appui et l’accompagnement des opérations et des initiatives de volontariat. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi qui a supervisé cette opération, a annoncé le lancement de la semaine nationale du volontariat des jeunes qui, a-t-il ajouté, « connaîtra des opérations de volontariat à travers plusieurs communes et wilayas du pays dans divers domaines, notamment sanitaire, social et environnemental, particulièrement dans les zones d’ombre ».

Des pionniers de l’action de volontariat de l’année 2020 ont été distingués, pour les efforts consentis dans le volontariat dans divers domaines.

M. Khaldi a honoré la Direction générale des forêts (DGF), l’Association nationale de volontariat, l’Association ‘Ithran’, le Club universitaire ‘Mi cro club’, pour leur contribution, chacun à sa manière, au volontariat lors de l’année 2020, en dépit de la propagation de la pandémie de la Covid-19.