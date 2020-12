Les travaux de réalisation de 1.537 logements de la formule location-vente de l’Agence nationale d’amélioration et du développement du logement (AADL) seront "prochainement" lancés à travers trois communes de la wilaya de Jijel, a indiqué jeudi, le directeur par intérim de l’antenne locale AADL, Faouzi Makhtout.

L’Agence AADL vient de confier la réalisation de ces 1.537 logements répartis sur les communes de Jijel, Tahir et Kaous à une société étrangère qui entamera "prochainement" les travaux, a-t-il précisé à l’APS . Ce nouveau quota est réservé au dernier groupe de souscripteurs AADL qui se sont acquittés du paiement de la première tranche et ont procédé courant cette semaine au choix du site de leurs logements, a-t-on indiqué.

Le même responsable a déclaré que 1.600 unités AADL dont il ne reste que le raccordement au réseau d’électricité et de gaz seront prochainement remises à Mezghitane (800 logements), Amzoui (400) dans la commune de Jijel et à El Aouana (400). Les travaux de réalisation par une entreprise privée de 1.200 autres unités de la même formule au 5ème km à l’entrée orientale de la vil le de Jijel touchent à leur fin, a ajouté le même cadre qui a précisé qu’il ne restera plus que les travaux d’aménagement extérieur qui seront confiés "dans les prochains jours" à une entreprise de réalisation.

Aussi, 400 logements AADL du site Ouled Salah dans la commune de Tahir ont été distribués en juillet passé à l’occasion du 58ème anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.