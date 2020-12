Une caravane médicale de dépistage de la Covid-19 et de prise en charge des malades chroniques a été lancée dernièrement dans la wilaya de Mostaganem au profit des habitants des zones d’ombre, a-t-on appris jeudi des organisateurs. Le président de l’association des généralistes de la wilaya de Mostaganem, Dr. Hadjidj Redouane, a indiqué, dans un point de presse, que la caravane, encadrée par des médecins, des infirmiers, des étudiants en médecine et des bénévoles adhérents aux associations, vise également le dépistage précoce de différentes maladies et la prise en charge et l'orientation des malades vers les différents centres de santé et hôpitaux. La première sortie, effectuée courant de cette semaine par les organisateurs la commune de Nekmaria, a permis d’ausculter 112 personnes, âgées entre 4 et 84 ans, dont 17 enfants sans enregistrer de cas suspect d'atteinte de Covid-19, a-t-on fait savoir. La caravane a permis le dépistage de diabétiques et d'hypertendus et l'orientation de 39 autres vers les spécialistes et les établissements sanitaires limitro phes, en plus de prodiguer des soins à 40 autres.