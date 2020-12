Pas moins de 1.400 bénéficiaires du pré-emploi seront confirmés "avant la fin de l'année en cours" dans leurs postes à Tébessa au sein de plusieurs administrations, a indiqué jeudi, le directeur local de l'emploi, Ibrahim Gasmia.

Le même responsable a précisé lors de son passage dans une émission diffusée sur les ondes de la radio locale que 1.400 bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) seront confirmés dans leurs postes.

Il a ajouté qu’avec ce nombre, un total de 2.000 placements sera concrétisé, relevant que depuis janvier dernier, 600 confirmations ont été notifiées aux bénéficiaires.

M. Gasmia a rappelé que la première tranche des bénéficiaires de ces contrats de travail ayant accompli 8 ans de service compte 4.600 jeunes sur un total de 9.600 concernés par cette opération de confirmation.

Le même responsable a révélé que la commission de wilaya présidée par le wali et qui comprend des représentants de différents secteurs notamment l'emploi, l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), la caisse nationale d'assurance sociale (CNAS), le contrôle financier (CF) et l'inspection du travail œuvre à étudier les dossiers des bénéficiaires des contrats de travail concernés par la régularisation conformément au décret exécutif du ministère de l'Emploi.

La commission travaille aussi pour identifier les besoins de main-d'œuvre qualifiée au niveau de chaque administration, et évaluer les offres d'emploi en fonction des postes budgétaires disponibles et conformément aux qualifications des bénéficiaires.