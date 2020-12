Le Secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), et membre de la commission des langues transfrontalières de l'Académie africaine des langues (ACALAN), Si El Hachemi Assad, a pris part jeudi à une réunion consacrée aux préparatifs pour le lancement de la plateforme numérique des langues africaines, indique vendredi un communiqué du HCA.

Organisée par l'ACALAN, la réunion, tenue en visioconférence, a permis d'aborder "la méthodologie et les approches ayant trait aux contenus numériques relatifs aux langues", selon la même source.

Les critères de sélection des membres devant piloter le projet ont été également définis lors de cette réunion.

Ont pris part à cette réunion, les membres de l'ACALAN et des experts de différents pays africains, ajoute-t-on de même source.

Pour rappel, le SG du HCA avait annoncé, mercredi dernier depuis Batna, que le lancement des festivités nationales officielles du nouvel An amazigh yennayer 2971 aura lieu le 9 janvier prochain à Menaâ (wilaya de Batna).