Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé jeudi la communauté internationale à l’union, à l’entraide et à la promotion du travail multilatéral dans le cadre d'un partenariat mondial renforcé, revitalisé et inclusif en vue de venir à bout de cette pandémie et de ses retombées.

Dans une allocution prononcée par visioconférence devant la Session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la lutte contre la pandémie Covid-19, M. Djerad a indiqué que « La nature et l'impact de cette tragédie mondiale, qui n'a épargné aucun pays, exige de nous, tous, union et entraide afin de favoriser, rapidement, une solution globale et coordonnée permettant à l'ensemble des Etats de garantir à leurs citoyens une prise en charge sanitaire adéquate, ajoutant que « nous sommes tous conscients de la gravité de la situation et de ses retombées sur les acquis de nos peuples ».