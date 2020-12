Suite au décès en champ d'honneur du sergent-chef Lelmaya Seifeddine, lors d'un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya de Jijel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a exprimé, jeudi dans un tweet, "ses sincères condoléances et sa profonde compassion au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), à la famille du chahid ainsi qu’à tous les éléments de l’armée".

"Suite au décès en champ d'honneur du sergent-chef Lelmaya Seifeddine, lors d'un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya de Jijel, je présente en cette douloureuse circonstance, mes sincères condoléances et exprime ma profonde compassion au chef d’Etat-Major de l’ANP, à la famille du chahid ainsi qu’à tous les éléments de l’armée, priant le Tout-Puissant de l’accueillir parmi les martyrs et les vertueux", a écrit M.Djerad.

Le sergent-chef Lelmaya Sifeddine est tombé en martyr au champ d'honneur, mercredi, lors d'un accrochage avec un groupe terroriste, dans la zone d'Oued Bouayache près de la commune d'El-Ancer (Jijel) en 5e région militaire où se poursui t une opération de recherche et de ratissage qui a permis mardi dernier d’éliminer trois terroristes et de récupérer trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une grande quantité de munitions.