Si les scientifiques ne savent pas encore soigner la maladie d'Alzheimer, la recherche avance. Surtout du côté des facteurs de risques comme les troubles du sommeil.

Pourquoi, outre la génétique, developpe-t-on la maladie d'Alzheimer ? Les essais cliniques visant à trouver un remède à Alzheimer ne sont pas franchement couronnés de succès jusqu'à présent. Mais la recherche sur les facteurs de risque avance : "Grâce à l'utilisation de plusieursméthodes d'imagerie cérébrale, cette étude nous a permis de préciser les mécanismesexpliquant les liens entre qualité du sommeil, risque de déclin cognitif et de maladie d'Alzheimer" explique Géraldine Rauchs de l'Inserm, qui vient de publier une nouvelle étude sur le rapport entre troubles du sommeil et maladie d'Alzheimer.

Pourquoi s'intéresser aux troubles du sommeil pour expliquer cette maladie ? Simplement parce que ceux-ci ont un impact délétère sur notre cerveau. L'apnée obstructive du sommeil touche 30% de la population passé 65 ans, il s'agit du trouble le plus fréquent. Les sujets atteints de la pathologie s'arrêtent de respirer de façon incontrôlée et répétée durant leur sommeil. On sait que ce problème peut engendrer des maladies cardiaques, mais pas seulement...

Pour aller plus loin dans la théorie d'un impact sur le cerveau et sur le déclenchement d'Alzheimer, Géraldine Rauch et son équipe de chercheurs ont utilisé plusieurs techniques d'imagerie cérébrale, après avoir recruté 127 personnes de plus de 65 ans. Ils se sont aperçus que 75% d'entre eux faisaient de l'apnée du sommeil, sans le savoir. Après des examens complets, cela leur a permis de mieux comprendre les changements sur le cerveau de ces personnes non traitées sur le plan structurel et moléculaire. Résultat ? Pas d'impact cognitif mais l'accumulation de protéine bêta-amyloïde. Or, c'est cette même protéine qui s'acccumule sous forme de plaques dans la maladie d'Alzheimer. Il est cependant important de noter : "Cela ne veut pas dire que ces personnes vont nécessairement développer la maladie, mais elles présentent un risque plus élevé. De plus, il existe des solutions efficaces pour traiter les apnées du sommeil. Détecter les troubles dusommeil, notamment les apnées du sommeil, et les traiter ferait donc partie des moyens pourfavoriser le vieillissement réussi" précise la chercheuse en charge de l'étude. Mais l'étude rappelle qu'il est nécessaire de se faire dépister pour l'apnée du sommeil passé 65 ans.