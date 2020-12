Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont réussi, lors d'opérations distinctes menées dans le cadre de la lutte contre la criminalité, à démanteler plusieurs associations de malfaiteurs et à saisir des quantités importantes de drogue, a indiqué vendredi un communiqué des mêmes services. Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger "ont réussi à arrêter 3 suspects, avec la saisie de 103,97 grammes de cannabis, 228 comprimés psychotropes et 251.500 DA", explique la même source. La première affaire traitée par les services de la 9ème sûreté urbaine de Aïn Naadja, relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, a abouti à "la saisie de 190 comprimés psychotropes, un petit morceau de cannabis, des armes blanches prohibées de différents types et tailles, une bouteille de gaz lacrymogène et 19,5 millions de centimes". Quant à la deuxième affaire, traitée par les services de la sûreté de la circonscription administrative de Draria, elle a abouti à l'arrestation d'un suspect qui était en possession d'une feuille de drogue pesant 97,4 g rammes, 5 morceaux de drogues pesant 6,57 grammes, 38 comprimés psychotropes et un montant de 56.500 de dinars. Après la poursuite de l'enquête, un autre suspect a été arrêté".

Dans le cadre de sa lutte contre la criminalité, la brigade mobile de la police judiciaire de Gué de Constantine a traité une affaire relative à la constitution d'une association de malfaiteurs, à la possession de stupéfiants de types cannabis et drogues dures, au trafic et l'affichage à d'autres personnes via les réseaux sociaux et au port d'armes blanches prohibées, ce qui a abouti à "l'arrestation de 6 individus et la saisie de 442 grammes de cannabis, 25 comprimés psychotropes, 4 téléphones portables, des armes blanches prohibées, un fusil de chasse, deux véhicules touristiques et une moto". Les services de la 1ère Sûreté urbaine d’El Achour ainsi que la 6ème de Sebala ont traité "4 affaires liées au vol aggravé et en réunion, effraction avec mise à disposition d’un véhicule et port d’armes blanches prohibées" . Ces affaires ont abouti à l’arrestation de deux mis en cause avec récupération d’une arme blanche. La Brigade mobile de la Police judiciaire de Douira a, quant à elle, traité une affaire liée à la possession, à la commercialisation et au transport des boissons alcoolisées sans licence et é vasion fiscale, laquelle s’est soldée par la saisie de près de 25.000 unités de différents types et volumes, d’une valeur de 260 millions de centimes.

De son côté, la police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative d’El Harrach a suivi une affaire de constitution d’association de malfaiteurs dans le but de préparer une tentative d’enlèvement avec mise à disposition d’un véhicule sous peine de menace en vue d’obtenir une rançon ou d’indus fonds.

Cinq (5) individus ont été arrêtés dans cette affaire avec saisie de leur véhicule.

Après accomplissement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes, dont nombre d’entre eux placés en détention préventive, tandis que d’autres sous contrôle judiciaire.