Les sommes d'argent liquide dont les autorités ignorent l'utilisation atteignent 50 milliards de livres au Royaume-Uni, se sont inquiétés vendredi des députés britanniques, qui critiquent l'"indifférence" de la Banque d'Angleterre concernant cet argent "disparu".

Au Royaume-Uni comme à travers le monde, les retraits de liquide des particuliers ont augmenté depuis le début de la pandémie de Covid-19, alors même que les achats en pièces et billets ont considérablement ralenti.

"La Banque d'Angleterre estime que 20 à 24% des billets émis sont utilisés pour des transactions en liquide, cela laisse 50 milliards de livres (55,65 milliards d'euros) dont la localisation, ou l'utilisation, sont inconnues", détaille la commission des comptes publics du Parlement britannique dans son rapport.

"Il y a des conséquences pour notre politique et pour notre budget si une portion conséquente de ce volume important de billets est utilisé à des fins illégales", s'inquiète la commission, qui souligne le "manque de curiosité" de la Banque d'Angleterre (BoE) sur ce sujet. "Le devoir de la B anque d'Angleterre est de répondre à la demande de billets du public. La Banque a toujours répondu à cette demande et va continuer à le faire.

Le public n'a pas à expliquer à la Banque pourquoi il veut ces billets, ce qui signifie qu'aucun billet n'a disparu", a répondu un porte-parole de la BoE dans une déclaration. Depuis le début de la crise sanitaire, la BoE a commenté à plusieurs reprises ce paradoxe d'une augmentation des sommes en circulation et d'une diminution de ses usages, notamment pour expliquer ses travaux sur une monnaie numérique contrôlée par l'institution. La Banque estime que l'augmentation des volumes en circulation pourrait notamment s'expliquer par un désir d'avoir des sommes importantes à disposition en cas de besoin.