Aligné dans le onze de départ des Citizens, le capitaine des Verts s'est offert un triplé lors de cette rencontre, avec un doublé dans la première demi-heure de jeu pour permettre aux siens de mener très vite 2-0 .

Il a ouvert d'abord le score à la 6e minute sur une passe dans la surface de De Bruyne.

Avant de doubler le score à la 26e, sur une touche de Walker, dans un angle fermé, il se débarrasse de deux défenseurs avant d'envoyer le ballon dans le filet opposé.

Au retour des vestiaires, il marquera le 5e but des siens à la 69e minute.

De Bruyne lance superbement Foden dans l'espace sur l'aile gauche, ce dernier centre fort au second poteau et Mahrez repend de la tête pour marquer. Le but de Mahrez sera confronté à plusieurs autres beaux buts marqués au cours du mois de novembre.

Parmi eux, on peut citer Raphinha pour Leeds United contr e Everton, James Ward-Prowse et Danny Ings de Southampton pour leurs buts contre Aston Villa , Solly March pour sa frappe contre Villa , le but de Jamie Vardy contre Leeds United , Eberechi Eze pour son effort contre Leeds et la frappe d'Ola Aina contre Everton.