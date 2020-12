Les services de la wilaya de Mostaganem ont décidé de résilier le contrat avec une entreprise destinataire d'une mise en demeure pour retard dans les travaux d’aménagement de la zone industrielle de Bordjia 1, a-t-on appris mardi auprès de la wilaya. La décision de rupture du contrat a été prise par le wali de Mostaganem, Aissa Boulahya, lundi lors d'une visite de terrain dans la zone industrielle de Bordjia 1, située dans la commune de Hassiane, où il a constaté un retard accusé par certaines entreprises chargées des travaux convenus suivant un calendrier définissant les délais impartis, a-t-on indiqué à cellule d’information et de communication de la wilaya. M. Boulahya a instruit les responsables concernés de remplacer l’entreprise retardataire par une autre et d'intensifier les travaux en renforçant les chantiers, notamment dans la première tranche du projet industriel de 200 hectares. Le bureau d’études s'est engagé à le livrer en mars prochain pour permettre à 59 projets industriels de démarrer effectivement. Lors d'une rencon tre avec les investisseurs, le wali a annoncé l'adoption d'une nouvelle méthode de travail basée sur le suivi et l'accompagnement permanent des porteurs de projets afin de lever tout obstacle, notamment administratif, et de fournir les moyens nécessaires à la relance de l'activité industrielle dans la wilaya. Une commission a été mise en place pour accueillir les investisseurs, prendre en charge leurs préoccupations et trouver des solutions à leurs problèmes dans le cadre des lois et règlements en vigueur, a-t-on fait savoir. Pour rappel, les travaux d’aménagement de la première partie de la zone industrielle de Bordjia ont atteint 75% (200 hectares) et la seconde partie à 53% (200 ha), alors que plus de 2,3 milliards DA ont été alloués pour fournir de l'électricité haute tension à ce pôle industriel, sur lequel misent les autorités locales pour générer quelque 40.000 emplois dans les années à venir.