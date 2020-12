L’objectif tracé pour cette saison est de cultiver 1.723 hectares d’ail, a-t-il déclaré, précisant que 1.513 hectares des terres ainsi plantés se trouvent dans les communes du Sud de la wilaya notamment Oued El Athmania, Oued Seggan et Teleghema et dépasse déjà les 1.463 hectares réservés la saison précédente à cette spéculation.

La récolte d’ail de la saison précédente a atteint 640.000 quintaux, a fait savoir le même responsable, révélant que la quantité stockée dans le cadre du dispositif de régulation de ce produit agricole par l’Office national des légumes et viandes a été de 970 quintaux. Leader de la filière ail, la wilaya de Mila compte 400 producteurs d’ail, selon la même source qui a ajouté que la DSA œuvre à impliquer le plus grand nombre de producteurs au programme de stockage et de régulation du marché le long de l’année.