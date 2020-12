Environ 500 journalistes sont morts du nouveau coronavirus(Covid-19), a affirmé Press Emblem Campaign (PEC), une organisation non-gouvernementale suisse, dans un rapport rendu public, mardi.

Dans un communiqué publié par l'ONG, l’organisation a annoncé qu’elle avait recensé depuis le début du mois de mars "le décès des suites du coronavirus de 489 journalistes dans 56 pays".

L'ONG explique que les statistiques concernant le décès des journalistes peuvent être trompeuses car certains pays ne recensent pas le décès des journalistes ou ne font pas de tests aux journalistes qui décèdent. Le rapport relève la mort de 22 journalistes au mois d'octobre et 47 journalistes au mois de novembre.

Selon l'étude de la PEC, le Pérou est le pays le plus touché au monde avec au moins 93 journalistes décédés, suivi de l'Inde avec 51 journalistes décédés, du Brésil avec 43 morts, de l'Equateur avec 41 morts, et du Bangladesh avec 39 morts.

Par ailleurs, l'ONG précise qu'un journaliste décédé en raison du Covid-19 a été relevé en Turquie.

La Presse Emblème Campagne (PEC) est une organisation non g ouvernementale internationale avec statut consultatif spécial à l'ONU.

Elle a été fondée en juin 2004 par un groupe de journalistes de plusieurs pays. Elle est basée à Genève. Son objectif est de renforcer la protection et la sécurité des journalistes dans les zones de conflit, de violences internes et en mission dangereuse.

Elle est soutenue par près de 50 organisations non gouvernementales et associations de journalistes dans le monde.