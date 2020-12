S'inscrivant dans une démarche tendant à garantir le bon fonctionnement des théâtres, le contrat de performance est conclu pour assoir davantage de transparence et d'efficacité à la gestion administrative et technique des théâtres.

Il définit les objectifs que les directeurs des établissements concernés s'engagent à réaliser dans des délais précis, et comprend une grille d'évaluation de leurs performances, a précisé le communiqué. Ayant pour but d'"instaurer une nouvelle gouvernance des établissements théâtraux de façon à atteindre l'efficacité souhaitée", le document est signé pour une durée de deux ans, renouvelables par une évaluation continue. Il prend en compte le budget, la localisation et l'ancienneté de l'établissement et le nombre de ses travailleurs, ainsi que l'avantage de la région et les initiatives et enjeux les plus importants qui doivent être relevés. Ces contrats ont été conclus avec le directeur du TNA et les directeurs des théâtres régionaux d'Oran, Mostaganem, Biskra, Tizi Ouzou, El Eulma, Sidi Bel Abbes, Saida et Oum El Bouaghi.