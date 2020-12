Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé mardi un message de condoléances à la famille et aux adeptes de la confrérie Tidjania ainsi qu’au cheikh Chérif Abdelmoutaleb Tidjani, cheikh de la Zaouiya Tidjaniya à Dakar (Sénégal), suite au décès de son frère, cheikh Tayeb Tidjani.

"C’est avec une âme résignée que j’ai appris la nouvelle du décès du regretté, cheikh Tayeb Tidjani, qu’Allah ait son âme", a twitté M. Djerad.

"En cette douloureuse épreuve, je présente au frère du défunt, cheikh Abdelmoutaleb Tidjani, à la famille et adeptes de la confrérie Tidjania, mes condoléances les plus sincères et les plus attristées, priant Allah Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis et de prêter patience et réconfort aux siens", a ajouté M. Djerad.