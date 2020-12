L'Union parlementaire africaine (UPA), a condamné mardi fermement la résolution du Parlement européen (PE) sur la situation des droits de l'Homme en Algérie, la qualifiant d'"ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat Algérien".

L'UPA a dénoncé, dans un communiqué, l'ingérence du Parlement européens (PE) dans les affaires intérieures de l'Etat Algérien, appelant cette institution européenne à "respecter la souveraineté de l'Etat algérien, son système constitutionnel et juridique et la non-ingérence dans ses affaires intérieures et celles des pays africains".

L'UPA a exprimé "sa solidarité avec le Parlement Algérien dans sa position contre cette résolution du Parlement européen".

L'Union a appelé, dans ce contexte, "à la solidarité parlementaire africaine face à toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains".

L'Algérie a condamné samedi "avec force" cette résolution du Parlement européen, affirmant que son "contenu outrancier" se résume à "un chapelet d'injures et d'avanies à l'endroit du peuple algérien, de ses instituti ons et de l'Etat algérien".