Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki a indiqué, mardi à Alger, que le potentiel national en ressources hydriques ne dépasse pas 23,2 milliards de mètres cubes par an.

"Ce volume insuffisant donne une moyenne annuelle de 540 mètres cubes par an et par habitant alors que la moyenne mondiale fixée par les Nations Unis est de 1000 mètres cubes, a affirmé M. Baraki lors d’une conférence de presse sur la conjoncture du secteur.

Cette moyenne classe l’Algérie 29e pays au monde souffrant le plus du stress hydrique, a-t-il fait savoir, en citant le classement de Word Ressources Institute (Organisation mondiale de recherche). Par ailleurs, à une question sur le taux de remplissage actuel des barrages au niveau national, il a affirmé qu’il était 39%.

Parmi ces barrage replis, il en existe 22 qui ont connu un taux de remplissage allant de 50 %jusqu’à 100%, a précisé M. Baraki. Par ailleurs, le taux des autres barrages variait entre 50 % et 25 % voire même moins pour certains.

Le ministre a précisé que les dernières précipitations enregistrées dans plusieurs wilaya ces deux derniers jours ( le 29 et 30 novembre) ont permis de compenser le manque induit par le tresse hydrique et de reconstituer les réserves du pays en ressources hydriques. "Cette augmentation des volumes d’eau au niveau des barrages a été enregistrée après les pluies abondantes enregistrées ces deux derniers jours dans plusieurs wilayas", a-t-il dit en citant, entre autres, Tizi-Ouzou et Alger avec des niveaux respectifs de 95 mm et 74 mm.

La production en eau de l’année hydrique 2019/2020 avait atteint 11,96 milliards de mètres cubes, a indiqué le ministre. Sur ce volume global, 34% ont été destinés pour l’alimentation en eau potable, 64% pour l’irrigation des terres agricoles et 2% au secteur de l’industrie, a-t-il fait savoir.