Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Teissier, décédé mardi à Lyon (France) à l’âge de 91 ans, dans lequel il a affirmé que la scène religieuse en Algérie perdait "un de ses fidèles serviteurs".

"Avec la disparition d’Henri Teissier, digne héritier du cardinal Léon-Etienne Duval qui a soutenu avec loyauté la glorieuse Révolution de novembre, l’église et la scène religieuse en Algérie perdent un de leurs fidèles serviteurs", a écrit M. Goudjil dans son message de condoléances, également adressé à Monseigneur Paul Desfarges, actuel archevêque d'Alger.

"Apôtre du dialogue entre les religions, les civilisations et les cultures, le défunt était un homme de principes et de valeurs qui se distinguait par sa stature religieuse et humaniste.

Il prônait la tolérance, l'amour et la réconciliation avec l'autre, défendait le dialogue interreligieux et interculturel, et œuvrait pour la paix, la fraternité et l'entente", a souligné le président du Conseil de la nation par intéri m dans son message de condoléances.

"L’Algérie, qu'il aimait sincèrement, retiendra son précieux apport, et ses valeureuses contributions à la promotion du dialogue entre les religions, les civilisations et les cultures resteront gravées dans les mémoires", a ajouté M. Goudjil qui a présenté à la famille du défunt ses sincères condoléances et l’a assurée de sa profonde sympathie.