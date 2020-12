Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a adressé à la famille de l'ancien archevêque d'Alger, Henri Teissier, décédé mardi à l'âge de 91 ans, un message de condoléances dans lequel il a mis en avant les qualités du défunt qui avait "une grande estime pour l'Algérie, fier d'y appartenir et d'y vivre".

"C'est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle du décès de l'ancien archevêque, Monseigneur Henri Teissier, ancien prêtre du diocèse d'Alger", lit-on dans le message de M. Belmehdi.

La défunt "avait tellement d'estime pour l'Algérie qu'il était fier d'y appartenir, d'y vivre et de la défendre, en ce sens qu'il n'a pas quitté le pays même dans les pires moments. Au contraire, il l'a soutenu et témoigné du principe de liberté du culte que notre pays a toujours prôné", a-t-i rappelé.

Et de témoigner que feu Mgr Teissier a également été "impliqué dans les causes nationales, aux faits de la culture arabo-musulmane, missionnaire du dialogue inter-religieux et préservateur des confessions, des sacralités et des valeurs de coexistence et de paix".

En cette pénible épreuve, "nous présentons nos plus sincères condoléances et exprimons notre profonde compassion à la famille du défunt et aux enfants de l'église catholique", a-t-il confié.