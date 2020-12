La direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran a désigné récemment un coordinateur au niveau de chaque unité Covid-19 au nombre de 14 afin d'améliorer la qualité de la prise en charge et de la communication autour la pandémie, a-t-on appris du chargé de communication à la DSP Youcef Boukhari. Ainsi, les unités covid des cinq hôpitaux de la wilaya d’Oran, à savoir l’EHU, le CHU, l’hôpital pédiatrique de hai El Menzeh et les hôpitaux d’Ain Turck et d'El Mohgoun, en plus de neuf EPSP (établissement de proximité de santé publique) ont désormais un coordinateur, a indiqué M. Boukhari.

"Cette démarche vise à améliorer la communication entre la tutelle et les unités covid de façon à avoir les informations nécessaires pour la prise de décisions, de manière plus rapide, plus précise et plus efficace", a-t-il expliqué. Les coordinateurs sont joignables H24 et 7 jours sur 7, a précisé M. Boukhari, ajoutant qu’il est question d’établir une coordination entre les différentes unités covid, pour une meilleure prise en charge des malades.

Au sujet de l’évolution de la situation de la covid-19 au niveau de la wilaya d’Oran, notamment avec la récente recrudescence de la pandémie, M. Boukhari a déclaré "nous sommes toujours dans la situation A avec moins de 80 cas confirmés par jour".

La DSP a élaboré un plan d’action pour faire face à la pandémie, avec trois paliers de propagation : le palier A avec moins de 80 cas par jour, le palier B avec plus de 100 cas et le palier C avec plus de 150 cas.

Les autorités locales ont déjà mis en place tous les moyens nécessaires pour prendre en charge les malades dans les trois cas, a rassuré le même responsable.

Actuellement, les différents établissements de santé de la wilaya disposent de plus de 760 lits d’hospitalisation branchés à des points d’oxygène, dont le taux d’occupation ne dépasse pas les 60%, a-t-il fait savoir.