Le laboratoire de dépistage du nouveau coronavirus de l’hôpital de Thénia (Est de Boumerdes) a été renforcé par un 2eme appareil de test PCR, ce qui va augmenter le nombre des dépistages réalisés quotidiennement, a-t-on appris, lundi, auprès d’un responsable de la direction locale de la santé et de la population.

Selon le chargé de communication, Mohamed Barki, ce nouvel équipement, acquis sur le budget de wilaya, s’ajoutera au premier appareil PCR entré en service à l’hôpital de Thènia, "en mai dernier et acquis grâce à des dons de bienfaiteurs", a-t-il indiqué à l’APS.

Ce nouvel appareil de dépistage est doté d’une capacité de réalisation de 96 tests/heure, au moment où la capacité théorique du premier ne dépasse pas les 250 tests/jour.

Selon M. Barki, cet appareil utilisant la technique PCR, dont le staff en charge de son exploitation a bénéficié d’une formation au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger, "permettra aux staffs soignants, au niveau des établissements hospitaliers de la wilaya, d’obtenir les résultats des tests dans un court laps de temps et de prendre rapidement les décisions qui s’imposent, pour une meilleure lutte contre cette pandémie, tout en réduisant la charge sur l’Institut Pasteur", a-t-il expliqué.

A noter, également, le renforcement de la prise en charge des malades de la Covid-19 au niveau des hôpitaux de Bordj Menail et Dellys, durant cette semaine, par de nouveaux réservoirs d’oxygène médical, d’une capacité de 5.500 litres, chacun, a signalé la même source.

A cela s’ajoute, l’affectation de six lits médicalisés au profit des services des urgences des hôpitaux de Thénia, Bordj Menail et Dellys, pour la prise en charge des cas graves des malades Covid-19 et le renforcement d’un nombre de structures sanitaires en appareils respiratoires. Le nombre des lits destinés à la prise en charge des malades atteints du coronavirus a été augmenté de 40% au niveau des établissements hospitaliers de la wilaya de Boumerdes, dans le cadre d’un programme d’urgence, visant à éviter la saturation de ces établissements, dont le taux d’occupation des lits est actuellement estimé à 60%.

Cette hausse de 40% des capacités d'accueil des trois établissements hospitaliers de la wilaya équivaut à la mobilisation de 64 lits supplémentaires, ce qui porte le nombre total des lits destinés à la prise en charge des malades de la Covid-19 de 197 à 261. Le même programme d’urgence prévoit, également, selon M. Barki, la mobilisation d’un hôtel privé d’une capacité de 180 lits dans la ville de Boumerdes, outre une clinique, pour les mettre à disposition du secteur de la santé en cas de besoin.

A cela s’ajoute la mobilisation de quatre auberges de jeunesse relevant du secteur de la jeunesse et des sports, d’une capacité d’accueil de 160 lits et deux camps de toile d’une capacité d’accueil de 300 lits, rappelle-t-on.