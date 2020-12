Les actions de sensibilisation aux risques du Covid-19 organisées par les différents services de la gendarmerie nationale de la wilaya de Constantine au profit des commerçants ont été intensifiées afin de contribuer à contrer la recrudescence du nombre de contamination, a indiqué mardi, la responsable de communication de ce corps constitué. S’exprimant en marge d’une action de sensibilisation menée dans la cité Zouaghi Slimane (chef-lieu de wilaya) par la brigade de gendarmerie nationale d'Ain El Bey en collaboration avec une équipe du service de la répression de la fraude relevant de la direction locale du commerce, le lieutenant Nedjoua Bekiri, a déclaré que 15 sorties de prévention aux risques du Covid-19 ont été menées lors de ces 20 derniers jours notamment après la hausse du nombre de personnes contaminées par ce virus. "Ces opérations de prévention, qui viennent renforcer les efforts de l’Etat visant à contrer la propagation du coronavirus, ont permis de toucher près de 150 locaux commerciaux dont 60 situé s dans des zones d’ombre, en sus de la distribution de près de 1.000 bavettes", a fait savoir la même source, notant que les propriétaires des différents commerces ont été sensibilisés à l’obligation de fournir les moyens de stérilisation, d’exiger le port de bavettes et le respect de la distanciation physique.

De son côté, le chef de service de la brigade de répression de la fraude, Samir Lafouala a assuré que les mesures imposées par les autorités publiques en matière de prévention contre la contamination au Covid-19 doivent être accompagnées par "une sincère volonté de la part des citoyens pour éviter la recrudescence de la pandémie".

Il a, dans ce sens, souligné que durant le mois de novembre dernier, plus de 26 infractions liées aux mesures sanitaires préventives ont été enregistrées et donné lieu à la proposition de fermeture administrative à l’encontre des commerçants contrevenants. Dans le même sillage, M. Lafouala a affirmé que la brigade de répression de la fraude veille à l’intensification du contrôle au niveau des commerces qui connaissent un grand afflux des citoyens, à l’instar des centres commerciaux et des fast-foods et ce pour s’enquérir de l'application des mesures préventives de lutte contre la propagation de la pandémie.