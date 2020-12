Les services de la direction de commerce de Biskra ont intensifié les campagnes de contrôle et de suivi du respect des mesures préventives dans les crèches pour lutter contre la propagation du Covid-19, a indiqué mardi, le directeur de wilaya du commerce par intérim, Karim Kadi. La direction locale du commerce a renforcé les mesures préventives contre le coronavirus dès la reprise des activités éducatives et la modification des dispositions du confinement sanitaire et partiel, a-t-il souligné , faisant état de la mobilisation d’agents de contrôle dans les 24 crèches que compte la wilaya. Le même responsable a déclaré que des opérations de contrôle et d’inspection inopinées sont effectuées pour contrôler le respect du protocole sanitaire notamment en matière de disponibilité et utilisation du gel hydroalcoolique, le port des masques de protection et la désinfection des lieux. Dans le cadre des mesures de prévention adoptées, au titre de ces opérations de contrôle, les agents de la direction du commerce veilleront à l’application des dispositions exceptionnelles concernant les em ployés qui doivent faire le test de réaction de polymérisation en chaîne (PCR) et les analyses médicales avant d’entamer le travail dans ces établissements destinés à la petite enfance, selon le même responsable.

Les agents de contrôle mobilisés ne manqueront pas d’encourager les gestionnaires de ces crèches à appliquer le protocole sanitaire et les sensibiliser sur l’importance des mesures préventives, a souligné le même responsable, ajoutant que des orientations et conseils pour la prise en charge des cas urgents sont donnés en vue de préserver la santé des enfants et éviter d’éventuels dépassements.