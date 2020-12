Les services de la Sûreté de wilaya de Constantine ont procédé à la fermeture de 456 locaux commerciaux depuis fin mars dernier pour infraction aux mesures du protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19, a-t-on appris mardi du chargé de la communication de ce corps de sécurité.

Les décisions de fermeture ont concerné notamment des grandes surfaces, les commerces d'alimentation générale ainsi que les marchés des fruits et légumes, a indiqué à l'APS le lieutenant Bilal Benkhelifa, détaillant que les infractions commises sont entre autres, le non port du masque de protection et l'indisponibilité de désinfectants. Les sorties quotidiennes effectuées par les éléments de police ont permis en outre le recensement de 326 infractions liées au non respect de la distanciation sociale par les citoyens, a-t-on encore noté Aussi et dans ce même contexte, le contrôle réalisé par les services de police a donné lieu à l'enregistrement de 138 infractions de non respect des mesures de désinfection et de nettoiement alors que 51 autres infractions d’exercice commercial en période de confinement sanit aire partiel, a ajouté le responsable.

Les infractions liées au non port de masque de protection médicale, signalées par les mêmes services, ont dépassé 12.500 depuis la propagation de cette pandémie dans la wilaya, a-t-on signalé de même source.