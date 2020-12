Les services de la gendarmerie d'El Tarf ont arrêté six dealers et saisi 1,057 kg de kif traité et trois faux permis de conduire, à bord d'un véhicule touristique, intercepté au niveau de la localité de Bouteldja, a-t-on appris mardi du chargé de la communication de ce corps de sécurité, le commandant Djamel Nasri.

Exploitant une information faisant état de trafic de drogue dans la région, la brigade de recherche en coordination avec la brigade de sécurité et d'intervention ont ouvert une enquête ayant permis d'appréhender un premier suspect à bord de son véhicule, a indiqué le commandant Nasri dans un point de presse tenu au siège du groupement de la gendarmerie d'El Tarf. Le premier présumé coupable a été appréhendé lors d'un barrage dressé au niveau de cette localité frontalière et la fouille corporelle a permis de récupérer 1,057 kg de kif traité, a ajouté la même source, signalant que cinq (05) autres complices ont été également arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Trois (03) faux permis de conduire et trois (03) véhicules touristiques, exploités dans le cadre de leurs déplacements, ont été en o utre saisis, a-t-on noté.

Agés entre 28 et 60 ans, les dealers, originaires d’El Tarf, comparaîtront dès demain mercredi devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d'El Tarf pour répondre du chef d'inculpation de trafic de drogue, a-t-il relevé.