L'Australie est sortie de la récession au troisième trimestre 2020, avec un rebond de son produit intérieur brut (PIB) de 3,3% sur un an, révèlent des statistiques officielles publiées mercredi.

L'épidémie de coronavirus étant désormais sous contrôle, les chiffres témoignent de la reprise de l'activité pour les entreprises et d'une hausse des dépenses des consommateurs.

Le Bureau australien des statistiques (ABS) a souligné que la consommation des ménages, qui a augmenté de 7,9% par rapport au deuxième trimestre, a largement contribué au rebond économique.

Le gouverneur de la banque centrale, Philip Lowe, a cependant indiqué que ces indicateurs économiques positifs masquent des difficultés persistantes.

"Ces chiffres ne peuvent pas cacher le fait que la reprise sera inégale, chaotique et longue.

Certains secteurs de l'économie ne se portent pas bien et d'autres sont en grande difficulté", a-t-il déclaré mercredi à des parlementaires.

La Banque centrale a annoncé que l'économie australienne n'atteindra pas les niveaux d'avant la pandémie avant fin 2021.

Elle ne s'est pas encore totalement remise de la récession engendrée par le co ronavirus, enregistrant en septembre une baisse sur un an de 3,8% de son PIB. Ce retour de la croissance intervient après un recul de 7% de son PIB au deuxième trimestre et de 0,3% au premier trimestre, sous l'effet de la pandémie de Covid-19.

Un pays entre en récession quand son PIB se replie pendant au moins deux trimestres consécutifs.

Cette croissance à nouveau positive a été enregistrée en dépit des mesures de confinement en vigueur en septembre et octobre dans l'Etat de Victoria, qui représente environ 25 % de la production économique de l'Australie. Comme sur le reste de la planète, les mesures destinées à freiner la propagation du coronavirus ont fait basculer l'Australie dans la récession alors que des pans entiers de son industrie étaient à l'arrêt. Environ un million de personnes ont perdu leur emploi et beaucoup d'autres ont vu leurs heures de travail diminuer tout comme leur salaire.

Pour compenser ces pertes, le gouvernement et la Banque centrale ont lancé un vaste plan de relance, injectant des milliards de dollars dans l'économie.

En novembre, la Banque de réserve d'Australie a également réduit les taux d'intérêt à un niveau record de 0,10 % pour tenter d'accélérer la reprise.

La hausse du chômage devrait se poursuivre, le taux de chômage ayant atteint 7 % en octobre.