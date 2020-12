Une commission conjointe entre le secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a été installée ,mardi, pour trouver les voies de rapprochement entre l’université et les entreprises et s’ouvrir sur le monde économique.

Présidant l’installation de cette commission, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a précisé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des démarches et concertations entreprises par le secteur avec les différents partenaires économiques, et a pour objectif de "promouvoir la relation entre l’université et l’entreprise".

La commission conjointe s’attellera à la "recherche des mécanismes adéquats et des procédés opérationnels qui permettent aux étudiants inscrits en doctorat de préparer leurs thèses au sein de l’entreprise" et aura à formuler des propositions et des recommandations dans ce sens, a-t-il ajouté.

Les résultats obtenus par cette commission conjointe "seront inclus, conformément aux instructions du Premier ministre , dans les axes de travail devant être examinés par une commission multisectorielle dont les travaux seront coordonnés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour apporter les solutions adéquates à la problématique de l’employabilité des titulaires de doctorats dans les différents secteurs d’activité", précise le ministre.

"Il est prévu l’adoption d’un statut pour les titulaires du doctorat, la dynamisation du mécanisme de préparation de la thèse au sein de l’entreprise, la relance et la dynamisation les départements de recherche-développement dans les entreprises économiques des secteurs public et privé", a fait savoir M. Benziane.

De son côté, le Président de la CAPC, Sami Agli a précisé que cette commission conjointe qui réunit les représentants des entreprises économiques avec l’université algérienne reflète "le nouveau modèle économique, nécessaire pour construire l’avenir de l’économie algérienne".

La présence de la CAPC dans tous les domaines économiques "permettra de concrétiser la vision prospective, en confortant sa relation avec l’université via la formation et l’encouragement de la recherche scientifique", selon le ministre.

La commission conjointe comprend des représentants du secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche scienti fique ainsi que des représentants d’entreprises spécialisées en électronique et dans le numérique.