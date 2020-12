Les travaux de réalisation de 1.095 logements publics locatifs (LPL) dans la wilaya de Nâama seront achevés avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Ce quota d’habitat, réparti entre 278 logements à Nâama, 380 à Mécheria et 437 à Ain Sefra, fait l'objet de travaux d’aménagement externe, a-t-on indiqué, soulignant que l'attribution de ces logements à leurs bénéficiaires est prévue courant du premier trimestre de l’année prochaine. Des comités de dairas s’attellent à l’examen des dossiers et aux enquêtes administratives pour établir les listes définitives des bénéficiaires, a-t-on indiqué. Le wali de Nâama avait insisté, lors de sa dernière visite d'inspection des chantiers des travaux de raccordement des nouvelles cités d’habitation aux différents réseaux, sur l'accélération du rythme pour la livraison des commodités d'accompagnement dans un délai ne dépassant pas la fin d’année en cours. Les services de la wilaya ont annoncé la dotation prochaine de 700 aides à l’habitat rural au titre du programme de développement de l’exercice 2020 en vue de rép ondre à la demande, particulièrement au niveau des zones d’ombre, et de la wilaya en général. Il est attendu également le lancement d’autres programmes d’habitat ultérieurement ainsi que de nouveaux projets