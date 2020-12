Les clés de 1.431 logements publics locatifs au niveau de la nouvelle ville d’El Bayadh ont été remises, lundi, à leurs bénéficiaires. La cérémonie symbolique de remise des clés a été présidée par le wali, Kamel Touchène qui a indiqué à la presse, que cette opération d’attribution représente l’un des plus important quota de logements distribués dans la wilaya. Ont été attribués, dans la wilaya d’EL Bayadh, 1.701 logements publics locatifs depuis le début de l’année en cours, en plus de 282 aides financières à l’habitat rural, de même que 331 arrêtés d’attribution de lots sociaux destinés à l’auto-construction, outre la remise de 2.875 livrets fonciers aux bénéficiaires de lotissements sociaux, a-t-il souligné Le chef de l’exécutif de la wilaya a fait savoir que le quota global de logements distribués depuis le début de l’année, toutes formules confondues, a atteint 5.189 logements. Il est attendu la distribution d’un autre quota avant la fin de l’année en cours, qui est représenté par 350 logements publics locatifs dans la commune de Bougtob et 381 logements dans la commune de Brezina, a-t-il ajouté. Pour sa pa rt, le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilière( OPGI) a indiqué à l’APS, que la commune d’El Bayadh dénombre actuellement un quota de logements publics locatifs en cours de réalisation, estimé à 2.870 unités dont le taux d’avancement des travaux est de 80 pour cent.