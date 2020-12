Un nouveau tronçon de la pénétrante autoroutière Bejaia-Ahnif (Bouira) a été mis en service lundi portant le parcours total achevé de l’ouvrage à plus de 50 km sur un parcours global du projet fixé à 100 km, a annoncé la wilaya.

Ce nouveau tronçon joint le village agricole de Timezrit à la localité d’Amizour sur une distance de 10 km. Il constitue une section importante du projet, arrivé à un taux d’avancement de l’ordre de 80%. Celui-ci étant déjà opérationnel sur une distance de 50 km et réparti sans discontinuer entre Ahnif et Akhnaq (Seddouk). Alors que, seulement une douzaine d’ouvrages entre akhnaq et Bejaia sont achevés sur un total comprenant exactement 21 unités dont les fameux tunnels de Sidi-Aich, avérés être un véritable nœud gordien.

Désormais, les deux galeries, mises en jonction depuis juin dernier sont au bout de leur peine. L’une est en phase de bétonnage et l’autre en parachèvement de son creusement. Il lui reste, selon les techniciens en place une centaine de mètres, étalés sur un parcours d’une distance de plus de 1.600 mètres. Sur le lot route, il reste encore deux sections à réaliser. L’un e devant joindre Amizour à Oued-Ghir (10 km) et l’autre devant rallier Oued-Ghir au port de Bejaia (10 km), soit un total de 20 km, étalés sur un parcours accessible, mais sujet, cependant, à des oppositions de particuliers. L’inauguration de cette nouvelle section constitue une bonne nouvelles pour les automobilistes, non seulement lassés par les embouteillages récurrents rencontrés sur la RN26 et les virages fastidieux traversés à hauteur de la zone d’El-khroub entre Remila et El-kseur, considéré comme une zone thrombose. Des bretelles y sont aménagées pour leur permettre de déborder directement depuis le village agricole de Timezrit vers l’autoroute et selon un parcours paysager, assurément l’un des plus chatoyants de la wilaya.