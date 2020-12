"Je pense que le Brésil doit prendre cela très, très sérieusement.

C'est très, très inquiétant", a mis en garde Dr Ghebreyesus, face à l'évolution de la pandémie dans un pays dont le président, Jair Bolsonaro, nie la gravité de la maladie et a fait savoir la semaine dernière qu'il ne se ferait pas vacciner.

Lors de sa conférence de presse bi-hebdomadaire à Genève, il a lancé le même appel au Mexique qui, a-t-il souligné, est "en mauvaise posture".

"Le nombre de cas a doublé et le nombre de morts a doublé", s'est inquiété le chef de l'OMS, avant d'insister: "nous voulons demander au Mexique de prendre cela très au sérieux".

Le Brésil, qui compte 212 millions d'habitants, est le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie, avec plus de 170.000 morts, de rrière les Etats-Unis, selon Johns Hopkins University.

Le directeur général de l'OMS a souligné que le Brésil avait réussi à faire baisser de deux tiers quasiment le nombre de cas depuis le pic atteint en juillet, avec 114.000 cas lors de la semaine du 2 novembre.

Mais "pendant la semaine du 26 novembre, on est de nouveau à 218.000 cas par semaine", a-t-il souligné.

"Si vous prenez le nombre de morts, la semaine du 2 novembre c'est 2.538 et maintenant nous en avons 3.876", a-t-il poursuivi.

Le président brésilien d'extrême droite a été critiqué pour sa gestion de l'épidémie, minimisant sa gravité, et s'est opposé à la restriction des activités économiques.

Il a personnellement surmonté la Covid-19 en juillet après avoir été contaminé à l'âge de 65 ans.

"Je vous le dis, je ne le prendrai pas (le vaccin)", avait-il lancé jeudi.

Le Mexique a atteint la barre des 100.000 morts le 20 novembre, et huit jours plus tard, a dépassé pour la première fois le seuil des 12.000 cas de contamination par jour.

A Mexico, le nombre de cas a augmenté de 30% la semaine du 23 au 28 novembre, selon les chiffres officiels.