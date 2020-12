L'Algérie a "condamné vigoureusement" lundi l'attaque terroriste sanglante ayant ciblé des agriculteurs dans l'Etat nigérian de Borno (Nord-est) faisant des dizaines de morts, de blessés et de disparus, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Tout en présentant "ses condoléances les plus sincères aux famille des victimes, au Gouvernement et au peuple nigérian frère", l'Algérie a réitéré "son entière solidarité avec le Gouvernement du Nigéria et son soutien à toutes les mesures qu'il prendra pour l'éradication des groupes terroristes", lit-on dans le communiqué.

"L'Algérie affirme son engagement à la lutte contre le terrorisme et son soutien aux efforts de la communauté internationale afin d'éradiquer ce fléau inhumain", a ajouté la même source.

Plus de 110 agriculteurs ont trouvé la mort suite à une attaque du groupe terroriste "Boko Haram" ayant ciblé un village à l'Etat nigérian de Borno (nord-est), selon un responsable local.