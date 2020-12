Les Etats-Unis s'acheminent vers des mois "difficiles" sur le plan économique en raison de la résurgence de la pandémie de Covid-19, selon le président de la Banque centrale américaine, qui relève que l'impact du déploiement d'un vaccin potentiel demeure incertain. "L'augmentation des nouveaux cas de Covid-19, ici et à l'étranger, est préoccupante et pourrait s'avérer difficile pour les prochains mois", a déclaré Jerome Powell dans un discours préparé pour son audition au Sénat de mardi et publié lundi. Les nouvelles récentes sur le front des vaccins sont "très positives à moyen terme", souligne-t-il.

Mais "pour l'instant, d'importants défis et incertitudes demeurent, y compris le calendrier, la production et la distribution" d'un ou de plusieurs éventuels vaccins, ajoute-t-il. En outre, observe-t-il, il demeure difficile d'évaluer l'ampleur de l'impact économique avec "un quelconque degré de confiance".

De son côté, le secrétaire américain au Trésor sortant, Steven Mnuchin, qui sera auditionné aux côtés du patron de la Fed devant la Commission bancaire du Sénat, a défendu dans ses remarques préparées, les mesures prises par l'administration mettant en avant le rebond économique historique enregistré au troisième trimestre. "Les Américains retournent au travail", a-t-il relevé. "Le rapport sur l'emploi d'octobre a montré que l'économie a récupéré 12,1 millions d'emplois depuis avril - plus de 50% de tous les emplois perdus en raison de la pandémie".

Le seul secteur privé des services, qui comprend les industries les plus touchées par les mesures de fermeture pour endiguer le coronavirus, a regagné 58% des emplois perdus.