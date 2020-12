Selon le premier rapport annuel du CEREFE, intitulé "Transition énergétique en Algérie: Leçons, état des lieux et perspectives pour un développement accéléré des énergies renouvelables", dont l'APS a obtenu une copie, l’Algérie a réalisé une capacité de 389,3 MWc en mode raccordé au réseau et 21,4 MWc en mode autonome (hors réseau).

L’ensemble des projets réalisés relèvent de programmes initiés par des institutions publiques et sont réalisées sur fonds propres de l’Etat.

Voici la liste des installations de génération d’électricité à base de ressources renouvelables connectées au réseau, réalisées à ce jour : -La centrale pilote hybride (gaz-solaire thermique à concentration) de Hassi-Rmel, dotée d’une capacité de 25 MWc, mise en service en 2011.

-La centrale pilote à base de solaire photovoltaïque de Ghardaïa, d’une capacité de 1,1 MWc, mise en service en 2014.

-La centrale éolienne de Kabertène à Adrar, d’une capacité de 10,2 MWc, mise en en service en 2014.

-Les centrales solaires photovoltaïques du programme lancé début 2014 par SKTM, d’une capacité globale de 343 MWc, mises en service en 2018.

-La centrale photovoltaïque de 10 MWc de Sonatrach à Bir Rebaa Nord près de Ouargla, mise en service en 2018.

Quant aux réalisations hors réseau, le CEREFE a recensé des installations solaires photovoltaïques de production autonome, d’un total de 21.374 KWc réparties sur 12 secteurs :

-Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire avec 9.146 KWc.

-Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural avec 4.197 KWc.

-Le ministère de la Défense nationale a cumulé des capacités avec 3.859 KWc.

-Le ministère du Transport et des Travaux publics avec 1.721 KWc.

-Le ministère de la Poste et de la Télécommunication avec 937 KWc.

-Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial avec 612 KWc.

-Le ministère de l’Energie avec 343 KWc.

-Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avec 256 KWc.

-Le ministère des Ressources en Eaux avec 244 KWc.

-Le ministère de Commerce avec 27 KWc.

-Le ministère de la Culture avec 20 KWc.

-Le ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnels avec 12 KWc.

A noter qu’un nouveau programme de développement des énergies renouvelables a été lancé en 2020 avec l’objectif de réaliser une capacité de 16.000 MWc à l’horizon 2035, et ce, exclusivement à base de solaire photovoltaïque.

Ainsi, 15.000 MWc sont destinés à être produits par des centrales solaires connectées au réseau électrique national, dont une première tranche de 4.000 MWc est à réaliser à l’horizon 2024 alors que les 1.000 MWc restant sont à déployer en mode autonome à l’horizon 2030.