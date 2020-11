Le Bureau du Parlement arabe (PA) a exprimé lors d'une réunion tenue dimanche au siège de la Ligue arabe au Caire, son rejet catégorique de la résolution du Parlement européen (PE) concernant la situation des droits de l’Homme en Algérie, estimant qu’elle émane d'une partie n'ayant ni la qualité ni la compétence pour commenter la question.

Affirmant que cette résolution "est une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la République algérienne", le Bureau du PA a rappelé qu'il s'agit de la 2e résolution émise par le PE concernant l’Algérie en l’espace d’une année.

Le Bureau du PA a appelé le PE à "revoir sa position, à respecter la souveraineté de l’Etat algérien, son ordre constitutionnel et juridique et à ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures".

De même qu'il a invité le Parlement européen à être à la hauteur de la responsabilité qu’imposent les intérêts communs et les relations stratégiques qui lient l’Union européenne (UE) et les pays arabes.

Le Bureau du PA a prôné "l’adoption d’une approche permettant de déboucher sur plateforme commune de dialogue positif entre le PE et les parlements arabes, eu égard au principe de bon voisinage, aux relations de partenariat qui lient les pays arabes et les pays européens et aux questions stratégiques communes de part et d’autre.