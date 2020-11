Les services de l’Office national d’assainissement (ONA) de la wilaya d’Ouargla ont lancé une large campagne d’entretien et de nettoyage des réseaux d’assainissement de certaines communes de la wilaya en prévision de la période des pluies a-t-on appris dimanche du directeur de l’antenne d’ONA d’Ouargla Fateh Djebali.

Menée à travers les communes d’Ouargla, Rouissat, Sidi-Khouiled et Ain El-Beida, l’opération a donné lieu au relevage de 719 m3 de sable et de boues du réseau, l’entretien de 1,86 km de canalisations, 72 avaloirs et bouches d’évacuation et le traitement de 15 points noirs susceptibles de provoquer des obstructions ou agglutinements d’eaux, a expliqué M. Djebali. Pour mener à bien cette mission, il a été procédé à la mobilisation, en plus d’effectifs suffisants, de 13 camions relevant d’entreprises énergétiques établies à Hassi-Messaoud, outre des engins spécialisés de l’ONA.

Le réseau d’assainissement de la wilaya d’Ouargla compte 54 stations de relevage, trois autres de traitement et d’épuration des eaux usées, d’une autre de drainage des surplus d’eau des pa lmeraies.