Le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain est monté à 2.150.439, a indiqué dimanche le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique a déclaré dans un communiqué que le bilan de la pandémie sur le continent s'élevait à 51.481 décès.

L'agence continentale a également précisé que 1.815.839 personnes qui avaient contracté le COVID-19 s'étaient rétablies à ce jour.

Les pays les plus gravement touchés du continent en nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte et l'Ethiopie.

La région d'Afrique australe est la plus touchée par le COVID-19 à la fois en nombre de cas positifs et en nombre de décès, suivie par l'Afrique du Nord. L'Afrique du Sud est à ce jour le pays comptant le plus de cas de COVID-19 avec 785.139 cas confirmés.

Le pays déplore également le plus lourd bilan avec 21.439 décès liés au nouveau coronavirus. Le Maroc est le deuxième pays le plus touché avec 349.688 cas confirmés et 5.739 décès, suivi par l'Egypte avec 115.183 cas et 6.621 décès, selon les chiffres du CDC Afrique.