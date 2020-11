Le Zimbabwe perd au moins 1,5 milliard de dollars par an à cause de la contrebande d'or, a indiqué un rapport publié par un groupe de recherche mondiale. L'or est illégalement exporté à l'étranger à partir des mines artisanales de ce pays d’Afrique australe, a relevé le rapport publié samedi par l'International Crisis Group, notant que "les exportations illégales dépassent les livraisons officielles" effectuées par la raffinerie du pays. Le Zimbabwe possède de vastes réserves d'or qui contribuent à hauteur de 60% des exportations du pays. Le secteur aurifère fournit également des emplois à près de 10% de la population, selon le même rapport.

"Au milieu de la crise économique, environ 1,5 million de zimbabwéens se sont tournés vers l'exploitation minière artisanale pour subvenir à leurs besoins", a signalé le document, ajoutant que la pauvreté et les retombées de la pandémie de Covid-19 pousseront probablement plus de personnes vers le secteur. En revanche, poursuit-t-il, les mineurs ne sont pas satisfaits du système de paiement mis en place par les autorités et qui les oblige à ven dre leur or à l'acheteur public, Fidelity Printers and Refiners.

"Ils sont payés à hauteur de 55% en devises et les 45% restants en dollars zimbabwéens, connu pour sa valeur très faible", a ajouté la même source, estimant que le programme d’achat d’or centralisé du Zimbabwe est "injuste pour les producteurs, ce qui encourage la contrebande et érode les bénéfices des mines industrielles qui n'ont pas d'autres choix que de fermer leurs portes".

Les paiements dont bénéficient les petits mineurs sont "considérablement inférieurs" au prix réel de l'or, ce qui les pousse à rechercher des marchés plus lucratifs, explique la même source.

Selon les chiffres de la banque centrale du Zimbabwe, les exportations officielles d'or ont chuté de 23% à moins de 700 millions de dollars au cours des 10 premiers mois de cette année.