Les perspectives pour l'économie suisse ont continué de fléchir en novembre, selon le baromètre du KOF, publié lundi, qui s'est à nouveau légèrement replié notamment avec la détérioration des attentes concernant les commandes dans l'industrie.

Après un bref rebond durant l'été, cet indicateur publié tous les mois par le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, a perdu 2,8 points durant le mois écoulé, reculant à 103,5 points, a indiqué cet institut dans un communiqué. Ce baromètre, qui donne une indication sur la tendance à court terme pour le produit intérieur brut de la Suisse, recule ainsi pour le deuxième mois d'affilée. Il se rapproche de sa moyenne à long terme, a détaillé l'institut zurichois, augurant de perspectives "réservées" pour l'économie suisse au vu de la pandémie, a-t-il décrypté.

Ce recul du baromètre en novembre est imputable en premier lieu à l'industrie manufacturière, ont précisé les chercheurs de l'institut zurichois, mais aussi à la consommation des ménages.

Les sous-indicateurs concernant l'hôtellerie, dont l es performances s'étaient à nouveau détériorées en octobre, mais aussi le bâtiment ainsi que les services financiers et assurances sont en revanche restés "pratiquement constants" sur le mois écoulé.

Dans l'industrie, les signaux négatifs viennent en particulier des attentes concernant les nouvelles commandes et les bénéfices.

Les impulsions négatives émanent principalement des secteurs de la métallurgie, du papier et de l'imprimerie ainsi que de la construction mécanique et des secteurs liés à l'automobile, ont précisé les chercheurs du KOF. Sur la première moitié de l'année, la Suisse n'avait pas échappé à la récession mais avait relativement mieux tenu le choc que ses partenaires commerciaux en Europe. Au premier trimestre, Le PIB de la Suisse s'était contracté de 1,9%, puis avait chuté de 7,3% au deuxième trimestre, selon les chiffres du Secrétariat d'Etat à l'Economie publiés en septembre après avoir légèrement ajusté ses premières estimations. La Suisse a été davantage touchée par la deuxième vague, en particulier dans les régions de Suisse romande, dont le canton de Genève.