Lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier, dont c'est le dernier jour de cotation, perdait 1,85% par rapport à la clôture de vendredi, à 47,29 dollars.

A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance cédait 1,56% à 44,82 dollars.

"L'Opep+ sera au centre de l'attention aujourd'hui", a confirmé David Madden, analyste.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés débutent lundi un cycle de deux jours de réunions pour tenter de s'entendre sur leurs quotas de coupe de production d'or noir, dans un marché toujours déprimé par la pandémie de Covid-19.

Le début du sommet est prévu à 13H00 GMT et se déroulera par visioconférence.

Les treize membres de l'organisation seront rejoints mardi par leurs dix alliés de l'accord Opep+, au premier rang desquels la Russie.

Les négociations informelles du week-end "laissent présager un débat un peu plus houleux que ce que beaucoup espéraient", a noté Joshua Mahony, analyste.

Ce qui "rend les marchés nerveux", a complété l'analyste Neil Wilson.