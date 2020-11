Un protocole d’accord a été signé entre la Caisse nationale du logement (CNL) et l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité (ANEP) portant notamment sur la promotion commerciale de supports et services, indique lundi un communiqué de l’ANEP. Cet accord a été signé le 26 novembre dernier par le P-dg du groupe ANEP, Adel Kansous, et le DG de la CNL, Ahmed Belayat, au siège de l'ANEP à Alger. Le document paraphé, lors d'une cérémonie tenue en présence des cadres des deux entreprises, "trace le cadre général d'une coopération privilégiée dans différents domaines concernant notamment l'édition, la communication, la diffusion et la promotion commerciale de supports et services". Intervenant à l'issue de la cérémonie de signature, Adel Kansous a exprimé sa "détermination à ne ménager aucun effort pour que cette relation de partenariat soit rapidement concrétisée", rappelant que le Groupe ANEP "réunissait tous les atouts pour l'élaboration d'une stratégie de communication réussie". M. Kansous a expliqué que le Groupe ANEP, constitué de filiales spécialisées, "est aujourd'hui en mesure d'of frir des prestations de bout en bout touchant toutes les étapes de l'acte de communication : conception des supports (version papier et numérique), impression, diffusion, messagerie, promotion commerciale". Exprimant sa satisfaction à nouer une relation de partenariat avec un "acteur stratégique" du secteur de l'habitat, il a exprimé "sa disponibilité à élargir le champ de la coopération à d'autres domaines touchant au conseil et à l'expertise".

Pour sa part, M. Belayat a rappelé que ce protocole d'accord est pour la CNL "un important acquis en ce qu'il devrait lui permettre de mieux assumer ses missions statutaires concernant l'information, le développement de banques de données et l'expertise". Il a ajouté que ce partenariat devrait permettre à la CNI "de valoriser ses équipements et infrastructures à travers l'organisation de manifestations événementielles à caractère culturel ou scientifique". M. Belayat a indiqué, en outre, que ce protocole "scelle une coopération avec une entreprise publique, qui réunit une expérience indéniable dans les domaines de l'édition, de la communication", ajoutant que "le partenariat CNL-ANEP est déjà mis en œuvre à travers le projet d'édition d'un annuaire des entreprises du secteur du BTP".

Le DG de la CNL a, enfin, souligné que "toutes ces initiatives , engagées sous la supervision du ministère de l'Habitat, convergent vers un objectif central : le développement du secteur de l'habitat et la valorisation des efforts déployés par l'Etat pour faciliter l'accès des citoyens à un logement décent".